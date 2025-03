Notizieaudaci.it - Alessandro Pavan trovato morto in casa, il ciclista fu campione italiano su pista: ‘Stava bene’

Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte improvvisa di, exsunegli anni Ottanta. L’atleta è statosenza vita nel letto della sua abitazione a Bannia, frazione di Fiume Veneto (Pordenone). A scoprire il corpo sono stati i Vigili del Fuoco , intervenuti per forzare la porta d’ingresso dopo che il padre, Italo, preoccupato per la mancanza di risposte al telefono, aveva allertato i soccorsi.Un decesso improvviso e inaspettatoSecondo quanto dichiarato dal medico legale Michela Frustaci , la causa del decesso sembra essere un infarto improvviso . La famiglia diè ancora in attesa dell’esito dell’autopsia per confermare le ragioni della sua morte.“Non aveva alcuna malattia, stava bene, curava attentamente il suo fisico e la salute” , ha raccontato con dolore il padre, Italo