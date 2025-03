Liberoquotidiano.it - Alcaraz in crisi nera: il punto che lo fa crollare. E Sinner gode come un matto | Video

Un'alba dare per Jannik. Chissà se l'altoatesino, squalificato fino a inizio maggio, si sarà alzato per guardare le partite del Miami Open, secondo Masters 1000 di stagione. In ogni caso, avrà saputo della clamorosa eliminazione di Carlos, subito fuori dal torneo. Lo spagnolo, inin questo inizio di stagione, è stato eliminato all'esordio sul duro all'Hard Rock Stadium dal francese David Goffin, che vince in rimonta 5-7 6-4 6-3. Con questo risultato il murciano non può più, matematicamente, tornare numero 2 e superare Alexander Zverev (anche lui deludente da quando Jannik è fuori dai giochi) dopo il torneo né sperare di scavalcareprima del suo rientro in campo agli Internazionali BNL d'Italia. Al prossimo turno Goffin affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, numero 32 del mondo, che ha sconfitto 6-4 4-6 6-3 Roberto Carballes Baena.