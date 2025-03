Oasport.it - Albo d’oro Milano-Sanremo: van der Poel firma il bis, ultimo successo italiano con Nibali

Mathieu van derha vinto laper la seconda volta in carriera: dopo il trionfo in solitaria del 2023, quando attaccò di forza sul Poggio e arrivò a braccia alzate in via Roma, il fuoriclasse olandese si è imposto in volata davanti a Filippo Ganna e allo sloveno Tadej Pogacar. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck è riuscito a tenere la ruota del balcanico in occasione dei suoi attacchi sulla Cipressa e sul Poggio, poi ha gestito il rientro del piemontese dopo la grande rimonta in discesa e allo sprint è risultato impeccabile.I Paesi Bassi non vincevano addirittura dal 1985 con Hennie Kuiper prima delle stoccate di van der. Filippo Ganna è ancora secondo proprio come nel 2023, l’Italia non festeggia dal 2018 con Vincenzo. La Classicissima di Primavera si conferma stregata per Tadej Pogacar, ancora terzo come dodici mesi fa alle spalle del belga Jasper Philipsen, oggi caduto e impossibilitato a difendere il titolo.