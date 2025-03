Sport.periodicodaily.com - Albania-Andorra: le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo k di qualificazione ai Mondiali 2026. Obbligo di vittoria per i padroni di casa che non possono fallire dopo l’esordio negativo.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’Arena Kombetare di Tirana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non è cominciata bene l’avventura dei padroni di casa con la sconfitta in Inghilterra. Ecco perché sono obbligatori i tre punti per la Nazionale di Silvinho che punta alla prima qualificazione ad un Mondiale.Gli ospiti sono stati superati all’esordio dalla Lettonia, ma il loro obiettivo è cercare di fare più punto possibili, non certamente quello di qualificarsi visto la differenza tecnica con le rivali nel girone.LE(4-3-3): Strakosha, Balliu, Ismajili, Djimsiti, Aliij, Aslani, Ramadani, Bajarami, Asani, Broja, Muci.