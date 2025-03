Oasport.it - ALBA ROSSA! Lewis Hamilton doma la Sprint del GP di Cina, grande gestione gomme per la Ferrari

Squarcio rosso all’italiana.ha infatti vinto laRace del GP della, secondo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, grazie ad una prova condotta da vero fuoriclasse, in cui ha fatto la differenza nelladelle. Un risultato, neanche a dirlo, dai contorni storici. Il britannico ha infatti conquistato il primo successo della carriera in una gara corta, regalando la stessa gioia alla, mai vincitrice dall’introduzione del format.Un primo posto contrassegnato dall’esperienza quello del nativo di Stevenage, molto bravo soprattutto in partenza, dove ha chiuso conmaestria le porte ad un fastidioso Max Verstappen (Red Bull) che poi ha provato a spingere fin da subito, facendo però i conti con l’usura delle, tanto da accontentarsi della terza moneta subendo il sorpasso di Oscar Piastri al quindicesimo giro senza neanche lottare.