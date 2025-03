Laspunta.it - Al Teatro Nuovo Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti

L’appuntamento è da non perdere, quello di sabato 22 marzo alle ore 21. Sul palco dele la Band si esibiranno in una serata dalle grandi emozioni, con il tributo a Franco Califano. Un’occasione da non mancare per tutti gli amanti della musica e gli innamorati del Maestro.! Un’esperienza “live” imperdibile!, Nadia Natali e la Band ci accompagneranno in un viaggio appassionato ed emozionante alla scoperta dell’universo del Maestro Franco Califano, attraverso le sue canzoni indimenticabili, le storie avvincenti e le poesie che hanno segnato un’epoca e che ne hanno fatto un’artista eterno., attore e fine declamatore di versi, ha messo in scena una teatrale dedicata al Maestro Franco Califano, suo amico e collega, per ripercorre la sua vita artistica dagli albori degli anni 60 fino alla sua scomparsa.