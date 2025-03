Thesocialpost.it - Al fianco dei volenterosi, Cina valuta l’invio di peacekeeper in Ucraina

Lastarebbendo l’ipotesi di inviare proprie forze di peacekeeping in, in caso di un futuro accordo tra Kiev e Mosca. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Welt am Sonntag, che cita fonti diplomatiche europee informate sul dossier.Secondo le indiscrezioni, Pechino potrebbe unirsi alla cosiddetta “coalizione dei” europei, che si sta delineando con l’obiettivo di garantire la stabilità e la sicurezza nel Paese dopo un’eventuale intesa tra le parti. Le fonti spiegano che “l’inclusione dellain una missione multilaterale potrebbe favorire l’accettazione da parte della Russia di una presenza internazionale sul territorio ucraino”.Si tratta, sottolineano le stesse fonti, di una questione “delicata” che richiede grande cautela diplomatica, ma che al tempo stesso potrebbe rappresentare un passo decisivo nella direzione di una soluzione politica al conflitto.