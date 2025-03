Quotidiano.net - Al Fatah esorta Hamas a lasciare il potere a Gaza tra crescenti tensioni con Israele

Al, partito del presidente dell'Anp Abu Mazen, invitailper preservare "la presenza dei palestinesi" nella Striscia, mentreintensifica le operazioni militari, minacciando di sfollare la popolazione e annettere parti del territorio. "deve mostrare compassione per, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini. Mettiamo in guardia da giorni difficili, duri e dolorosi per la popolazione", ha detto Mounther al-Hayek, portavoce di, invitando"ala scena e a rendersi conto che la battaglia imminente porterà alla fine dell'esistenza dei palestinesi" a