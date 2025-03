Anteprima24.it - AI “Idee in circolo” ciclo di incontri promosso dalla segreteria provinciale del PD

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiin– il territorio non è un luogo comune è undiitinerante ideato ed organizzatodel Partito Democratico Irpinia in sinergia con i circoli cittadini e territoriali presenti in tutta la provincia irpina.L’idea è quella di dare vita adaperti, a confronti veri sui temi che stanno maggiormente a cuore alle singole realtà territoriali che di volta in volta saranno coinvolti dall’iniziativa, con particolare riferimento ai temi dei servizi, delle infrastrutture e della sanità.“in” partirà nel mese di aprile per concludersi il prossimo settembre. Si terranno dueal mese con l’obiettivo di coprire l’intero territorio irpino a conferma di come il Partito Democratico d’Irpinia sia forza politica veramente radicata, caratterizzato da una classe dirigente diffusa e da una presenza forte e qualificata all’interno delle amministrazioni comunali.