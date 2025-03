Velvetgossip.it - Aggiornamenti dal mondo della televisione: le ultime notizie e tendenze

L’attenzione è rivolta ai protagonistinuova edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il talent show di Canale 5 che continua a riscuotere un grande successo. Con l’avviofase serale nel 2025, i riflettori si accendono su ballerini e cantanti che si stanno facendo notare per il loro talento e la loro personalità.Asia De Figlio: un talento in ascesaAsia De Figlio è una delle ballerine più promettenti di questa edizione. Originaria di Napoli, ha già conquistato il pubblico con la sua grinta e le sue performance. A soli 18 anni, Asia ha dimostrato di avere una grande passione per la danza, iniziando il suo percorso artistico in giovane età. La sua dedizione l’ha portata a partecipare a “Amici”, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi in diverse coreografie, mostrando non solo abilità tecniche ma anche una forte espressività.