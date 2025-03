Trevisotoday.it - Agenzie per trovare lavoro, inJob apre un nuovo "career center" a Oderzo

Leggi su Trevisotoday.it

Salgono a due iin provincia di Treviso targati, la compagnia specializzata nell'aiuto di chi è alla ricerca di. Ilspazio è stato inaugurato in questi giorni a, in Via Monsignor Paride Artico, 29. All’apertura hanno partecipato Federico Vione, Ceo di.