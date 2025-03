Formiche.net - Affrontare insieme le sfide globali. Pechino ci prova con Tokyo e Seul

Leggi su Formiche.net

I ministri degli Esteri di Giappone, Cina e Corea del Sud si sono incontrati per riaffermare l’importanza della denuclearizzazione della penisola coreana e rafforzare la cooperazione trilaterale su temi condivisi come l’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite, i disastri naturali e gli scambi culturali, “in un momento segnato da crescenti tensioni geopolitiche”, come dice un funzionario diplomatico di uno dei tre Paesi coinvolti.Durante la conferenza stampa congiunta, il ministro degli Esteri giapponese, Takeshi Iwaya, ha sottolineato che lui, il collega cinese, Wang Yi (che è anche capo della diplomazia del Partito), e il sudcoreano, Cho Tae-yul, hanno concordato sulla necessità di promuovere comprensione reciproca e fiducia, affrontando al tempo stessotransgenerazionali per consolidare il sostegno alla cooperazione trilaterale.