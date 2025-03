Affare a sorpresa il Napoli paga la clausola | incassa la Juve

Leggi su Sportface.it

A Torino si stanno mangiando le mani per la sua cessione: Giuntoli ci ha realizzato quanto speso poi investito per Kelly lo scorso gennaioIlè a caccia di difensori, almeno un paio, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è Federico Gatti dellantus, che Cristiano Giuntoli è pronto a cedere dinanzi a una proposta da 25/30 milioni di euro. Sul centrale di Rivoli ci sono da tempo diversi club inglesi, ma la sua preferenza potrebbe ricadere sulla squadra di Conte, sempre ammesso che quest’ultimo resti in azzurro.Manna è già al lavoro. Per la difesa non c’è ovviamente solo Gatti, senza dimenticare che il club di De Laurentiis ha già chiuso per Marianucci dell’Empoli. Un altro profilo che stuzzica molto i partenopei, il Ds che lo conosce molto bene e forse pure Conte stesso, è quello di una delle grandi rivelazioni della Premier di quest’anno: Dean Huijsen.