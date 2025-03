Zonawrestling.net - AEW: Svelato il motivo dell’assenza di Jamie Hayter, ecco quando potrebbe tornare

Da diverse settimane gli appassionati di wrestling si chiedono che fine abbia fatto, e finalmente abbiamo qualche informazione concreta sulla sua situazione. L’ex detentrice del titolo mondiale femminile della AEW manca dagli schermi televisivi dal 22 gennaio, alimentando numerose ipotesi sulla sua posizione contrattuale.Perchéè assente dalla AEWStando alle ultime notizie, lasi trova attualmente oltremanica, nel Regno Unito, alle prese con questioni burocratiche legate al suo permesso di lavoro. Sean Ross Sapp di Fightful Select hache la talentuosa wrestler sta affrontando l’iter per il rinnovo del visto, ragione per cui ha iniziato ad accettare alcune date nel circuito indipendente britannico.sul ring della AEWAnche se al momento non esiste una tabella di marcia definita per la risoluzione di queste pratiche amministrative, le indiscrezioni suggeriscono chefarà il suo ritorno in AEW non appena completato l’intero processo.