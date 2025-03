Liberoquotidiano.it - Aeroporto di Heathrow "operativo": ma è ancora caos dopo l'incubo-incendio

Sono ripartiti decolli e atterraggi all'dia Londra, tornato completamenteessere stato colpito ieri, venerdì, da un blackout a causa di unin una vicina sottostazione elettrica. Sul suo profilo X, lo scalo londinese ha chiesto scusa ai passeggeri per i problemi registrati a causa del rogo, comunque avvisando: "Se devi partire oggi, ti consigliamo di contattare comunque la tua compagnia aerea per le ultime informazioni sul volo prima di dirigerti all'". Sono previsti infatti disagi anche nei prossimi giorni, gli strascichi di un blackout che ha provocato la cancellazione di oltre 1.300 voli in una sola giornata.