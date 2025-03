Isaechia.it - Adriana Volpe ha litigato col resto del cast di Ne vedremo delle belle? La conduttrice risponde ai rumor e racconta la verità

Leggi su Isaechia.it

Inizierà questa sera su Rai Uno Ne, lo show di Carlo Conti che vedrà protagoniste dieci showgirl che hanno fatto la storia del varietà televisivo italiano negli anni 80, 90 e 2000. Fra queste, lanonché ex concorrente ed opinionista del Grande Fratello Vip.Di recente l’ex Vippona è stata al centro di alcuni pettegolezzi. Alcune voci di corridoio avevano spifferato di un clima teso dietro le quinte. Secondo iriportati dalla rivista Oggi, lasarebbe “tra le più competitive e punta alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe che sembrano mal digerire la sua ambizione e la sua volontà di primeggiare.”Contattata da Fanpage.it,ha voluto categoricamente smentire le indiscrezioni:Sono falsità e non me lo merito. Hanno scritto una cosa che è completamente infondata.