Adozioni per i single, via libera per i minori all'estero: Raffaella Brogi vince la sua battaglia

La Consulta apre le porte alledida parte dei. La svolta arriva con una sentenza con cui la Corte dichiara “costituzionalmente illegittimo” l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra quelle che possono adottare un minorenne straniero residente. Per i giudici costituzionali questa esclusione è in contrasto con gli articoli 2 e 117 (primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. ‘Il primo pensiero a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene’“Io sono contentissima. Ma il mio primo pensiero va a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene. La promessa che mi faccio ogni giorno è di essere la mamma di uno di quei bambini e non l’ho ancora potuta mantenere.