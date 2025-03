Adozioni internazionali cosa cambia dopo la Consulta | Finalmente abbraccerò mio figlio Quanto costa e i tempi di attesa

Leggi su Open.online

Si chiama Raffaella Brogi la donna che ha avuto ragione dalla Corte Costituzionale sulle. Magistrata, 54 anni, nata a Siena, andava avanti nella sua battaglia dal 2019, data del primo ricorso del tribunale di Firenze. «Lache più mi emoziona è il pensiero di quei bambini che potranno avere un papà o una mamma, una famiglia, invece di crescere dentro un istituto. Se potessi li abbraccerei uno ad uno», dice oggi a Repubblica. «Quando l’ho saputo sono scoppiata a piangere, ho chiamato mia sorella, i miei genitori e poi tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni. È stato il momento più emozionante della mia vita, almeno fino a quandomioo mia figlia».I genitori singleSecondo Brogi «tante persone non sposate hanno l’aspirazione di adottare un bambino e le capacità per farlo.