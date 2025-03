Bergamonews.it - Adozioni dall’estero per i single: una sentenza della Corte Costituzionale ribalta il divieto

Leggi su Bergamonews.it

Laha emessostorica: anche ipotranno adottare bambini provenienti. Con lan. 33, depositata il 21 marzo 2025, laha dichiarato inl’articolo 29-bis, comma 1,legge 184 del 1983, che escludeva le persone non coniugate dalla possibilità di adottare minori stranieri. Prima, solo le coppie sposate da almeno tre anni avevano la possibilità di intraprendere le procedure per l’adozione internazionale. La decisionesegna un importante passo avanti verso l’uguaglianza dei diritti e introduce un importante precedente giuridico.Il caso che ha portato a questarisale al 2019, quando una donna di Firenze aveva richiesto al Tribunale per i minorenni di essere dichiarata idonea ad adottare un bambino straniero.