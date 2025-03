Adolescence e quella cover di Fragile che vi perseguiterà

Leggi su Gqitalia.it

Il secondo episodio della serie Netflixsi chiude con una canzone di Sting, inizialmente quasi irriconoscibile anche per chi non la sta sentendo per la prima volta. Poi, man mano che si fa attenzione alle parole, il celebre brano del cantautore inglese torna alla memoria."On and on the rain will fallLike tears from a star, like tears from a starOn and on the rain will sayHowwe are, howwe are."Si tratta dida .Nothing Like the Sun (1987), secondo album solista dell’ex Police. La versione scelta però non è la sua, ma unaincisa appositamente per la serie e interpretata da un coro di bambini. Dietro ci sono Aaron May e David Ridley, un duo di giovani compositori che lavora da anni nel cinema e nella televisione, a cui abbiamo chiesto di raccontare com’è nata.