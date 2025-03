Sololaroma.it - Addio Hummels, dalla Germania ne sono certi: Roma a caccia del sostituto

Leggi su Sololaroma.it

Si avvicina inesorabilmente aprile, il penultimo mese di una stagione estenuante fisicamente e psicologicamente per tutto l’ambiente, e che può regalare ancora emozioni inaspettate. Normale però che qualche discorso futuro, in ottica mercato, cominci ad essere messo sul piatto, come il nome di Mastrangelo per il post Marin, tanto per fare un esempio. O come la questione dell’di, un tema piuttosto attuale in queste settimane giallorosse.Una prima stagione nella capitale da montagna russa per lui, partita solo a settembre, quando è arrivato da svincolato, e passata per un lungo periodo di panchina con Juric, la rinascita con Ranieri, che lo ha messo al centro della difesa, nuovamente in disparte fino all’orrore di Bilbao. Un episodio che rischia di aver segnato la fine della sua avventura alla, già in bilico prima, visto un contratto in scadenza questo giugno e qualche questione personale da tenere da conto nella scelta per il futuro.