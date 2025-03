Iltempo.it - Addio alla leggenda George Foreman. Lottò con Ali a Kinshasa, 20 anni dopo rivinse il titolo

Ladel pugilatoè morta all'età di 76. Nato in Texas,iniziò la sua carriera di pugile nei pesi massimi diventando medaglia d'oro olimpica a Città del Messico 1968. Nel 1973 divenne campione del mondo battendo Joe Frazier. La sua fama di atleta inarrestabile si arrestò aquando, nel 1974, perse la 'Rumble in the Jungle', uno dei combattimenti più memorabili nella storia della boxe, contro Muhammad Ali. Ben 20, nel 1994,, ormai quarantacinquenne, divenne l'uomo più anziano a vincere il campionato del mondo dei pesi massimi sconfiggendo a sorpresa per K.O. Michael Moorer. Al termine della carrieraseppe trasformarsi in uomo d'affari di successo. La famiglia diha annunciato la sua morte sui social media, senza dire come o dove sia deceduto.