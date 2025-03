Lanazione.it - Addio a Valentina Lazzeri, una delle ultime superstiti della strage di Stazzema

, 22 marzo 2025 – Era unadi Sant’Anna di. È scomparsa all’età di 97. Aveva 16 anni quando la furia nazi-fascista invase e portò la morte a Sant’Anna diil 12 agosto 1944. Si salvò perché fece in tempo a scappare da casa, nella zonaMiniere dove con la famiglia si spostò pochi giorni prima (la loro abitazione era infatti alla Pietra Bianca in zona La Porta di Sopra, un’altra borgata di Sant’Anna di). Andò a nascondersi con i fratelli e i genitori in un buco di una grotta lì vicina. Con loro anche la sorellina più piccola. Per farla stare in silenzio, così da evitare di essere scoperti dai soldati tedeschi, si portarono dietro lo zucchero (che all’epoca era prezioso) che di tanto in tanto imboccavano alla piccola.