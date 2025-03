Thesocialpost.it - Addio a Jack Lilley, volto e anima de La casa nella prateria

Si è spento mercoledì 19 marzo all’età di 91 anni, attore e stuntman diventato celebre grazie al suo ruolostorica serie La, in cui ha lavorato per tutte le nove stagioni. A rendergli l’ultimo saluto è il Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, nel cuore della San Fernando Valley, sobborgo di Los Angeles.Dalla sella di Bonanza a LaPrima del successosaga familiare ambientata nel Midwest americano,aveva lavorato a lungo con Michael Landon in Bonanza, cementando un sodalizio umano e artistico che avrebbe segnato la sua carriera. A ricordarlo pubblicamente è stata Melissa Gilbert, protagonista di La, che ha condiviso un affettuoso tributo sui social, definendolo “una delle mie persone preferite al mondo” e raccontando di come le avesse insegnato ad andare a cavallo “quando ero appena una piccola cosina”.