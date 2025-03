Notizieaudaci.it - Addio a Jack Lilley, l’attore divenne popolare con La Casa nella Prateria

è morto all’età di 91 anni a Los AngelesÈ morto all’età di 91 annie stuntman, volto storico della serie La, in un ospedale di Los Angeles. Lo ha annunciato la famiglia – riferisce Deadline – su Instagram, senza precisare la data né la causa della morte. Il ricordo di Melissa Gilbert: ‘Fortunata ad averlo avuto come amico’Anche Melissa Gilbert, protagonista della, gli ha reso omaggio sui social definendolo “una delle mie persone preferite al mondo” e ricordando come le avesse insegnato ad andare a cavallo: “Sono così fortunata ad averlo avuto come amico”. Nato il 15 agosto 1931 a Santa Clarita, appena a nord di Los Angeles,iniziò la sua carriera alla fine degli anni ’40, seguendo il padre, un mandriano di cavalli, nell’industria dello spettacolo.