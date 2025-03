Agi.it - Addio a George Foreman, leggenda del pugilato

AGI - L'ex campione didei pesi massimi, sconfitto da professionista per la prima volta nel drammatico 'Rumble in the Jungle” contro Muhammad Ali-Cassius Clay prima di riprendersi il titolo due decenni dopo, è morto ieri all'età di 76 anni. Ne ha dato notizia la sua famiglia. "Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amatoEdwardSr, che se n'è andato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari", si legge nella dichiarazione. Un uomo di grande umanità "Un uomo dalla grande umanità, un olimpionico e due volte campione del mondo dei pesi massimi, era profondamente rispettato, un uomo di disciplina, convinzione e un protettore della sua eredità, che ha combattuto instancabilmente per preservare il suo nome, per la sua famiglia", ha aggiunto la nota.