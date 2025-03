Addio a George Foreman | la leggenda della boxe americana muore a 76 anni

Leggi su Open.online

Laè morto all’età di 76. Lo ha fatto sapere la famiglia del campione dei pesi massimi. Ex campione del mondo,è rimasto nella storia per la sfida con Muhammad Alì nell’incontro Rumble in the Jungle del 1974 a Kinshasa. «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amatoEdwardSr., mancato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari», è l’annunciofamiglia. Che lo ha definito «un umanista, un olimpionico, un due volte campione del mondo, era molto rispettato. Era una forza per il bene, un uomo di disciplina e convinzione, un protettoresua eredità, che ha combattuto instancabilmente per preservare il suo nome e per la sua famiglia».Il campionato del mondodivenne campione del mondo nel 1973 battendo Joe Frazier, dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1968 in Messico.