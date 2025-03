It.insideover.com - Addio a George Foreman, il pugno che sfidò l’eternità

Leggi su It.insideover.com

ha raggiunto il suo amico-nemico Mohammad Alì. Un gigante, il campione che ha combattuto contro il tempo e lo ha battuto più di una volta. A 76 anni, la famiglia ha annunciato la morte di “Big” con un comunicato diffuso sui social: “Predicatore devoto, marito devoto, padre amorevole e orgoglioso nonno e bisnonno, ha vissuto una vita caratterizzata da fede incrollabile, umiltà e determinazione“.Solo pochi mesi fa, avevamo raccontato proprio dalle pagine di Insideover i 50 anni di Rumble in the jungle, lo storico incontrò Alì-allo stadio di Kinshasa: un evento che fece non solo la storia dello sport, ma la storia del mondo stesso, cucendo insieme la politica estera americana, la lotta per i diritti civili e la coda dei grandi movimenti di decolonizzazione. Se Alì aveva fatto della Nation of Islam la sua “patria”, rifiutando di andare a farsi ammazzare in Vietnam,era un fierissimo americano da bandiera.