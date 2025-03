Liberoquotidiano.it - Addio a George Foreman, gigante della boxe: con Muhammad Alì il match più violento della storia | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chissà, orametterà in scena un "Rissa in Paradiso" conAlì: la leggenda del pugilato è morta all'età di 76 anni dopo aver lascito un segno indelebile nellanon soloNobile arte, ma di tutto il Novecento dal punto di vista sportivo, mediatico, sociologico. Nato in Texas,inizia la sua carriera di pugile nei pesi massimi diventando medaglia d'oro olimpica a Città del Messico 1968. Nel 1973 diventa campione del mondo battendo il mito Joe Frazier. La sua fama di atleta inarrestabile si arresta a Kinshasa quando, nel 1974, perse la Rumble in the Jungle, uno dei combattimenti più memorabili nella, controAli. Il capolavoro commerciale del geniale promoter Don King, ma anche uno scontro tra titani divisi su tutto, dallo stile alla personalità fino alla politica e la religione.