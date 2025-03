Bergamonews.it - Addio a Filippo Maria Pandolfi, le reazioni della politica

Il segretario provinciale del Partito Democratico Gabriele Giudici e il segretario cittadino Alessandro De Bernardis esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di, ricordandolo come “un grande uomo delle istituzioni e un fervente europeista”.“Al di là delle appartenenze politiche,è stato un protagonistavita istituzionale italiana ed europea in un’epoca in cui il senso di comunità venne costruito e diffuso. La sua capacità di dialogo e il suo impegno restano un esempio”, dichiara il cittadino segretario De Bernardis.Condivide poi un ricordo personale: “Da ragazzo ebbi l’occasione di conoscerlo durante una visita a Roma. Nonostante il caldo estivo e il nostro abbigliamento informale da turisti, lui, impeccabile in completo e cravatta, ci guidò con entusiasmo tra i luoghi delle istituzioni, riuscendo a catturare la nostra attenzione con il suo racconto”.