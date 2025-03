Dayitalianews.com - Addio a Fabrizio Di Somma: il mondo dello sport piange l’ex campiona paralimpico. Ha lottato fino all’ultimo contro un tumore. Aveva 54 anni. Si è spento all’ospedale Goretti

Si èa 54Di, campionedi ciclismo e figura di riferimento per intere generazioni di atleti. RicoveratoSanta Mariadi Latina, haun. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella provincia pontina, ma in tutto il panoramaivo italiano.Una carriera costellata di medaglie e dedizioneArgento alle Paralimpiadi di Sydney 2000 e due bronzi,Diè stato protagonista della storia. Il suo talento e la sua determinazione lono portato a vestire con orgoglio la maglia della Nazionale italiana, con cui ha gareggiato nella disciplina del tandem per non vedenti, vincendo due titoli mondiali.Conclusa la carriera agonistica, Diha continuato a dare il suo contributo come direttore tecnico della Nazionale paralimpica di ciclismo, seguendo da vicino gli atleti anche durante il suo periodo di malattia, dimostrando una dedizione fuori dal comune.