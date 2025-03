Lanazione.it - Ad Arezzo la giornata mondiale dell’acqua si celebra pedalando tra le opere idrauliche

, 22 marzo 2025 – Adlasitra leche hanno il compito di difendere uno dei quartieri della città più delicati dal punto di vista idraulico. Ad organizzare la ciclo-escursione urbana è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta– Amici della Bici, che, insieme a Legambiente, propone agli appassionati delle due ruote un itinerario che si snoda tra la valle del Vingone e la valle del Sellina, in località Bagnoro, storicamente nota per le sue acque termali e, nel 2019, profondamente colpita dall’alluvione. Seguendo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di scoprire alcune “perle” del territorio, come la Pieve di Santa Eugenia, una delle più suggestive della Toscana e di vedere da vicino le soluzioni adottate per la mitigazione del rischio in un’area fragile e complessa, la cui realizzazione è stata affidata in parte al Genio Civile Valdarno Superiore e in parte al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.