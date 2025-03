Agi.it - Acqua Foundation al MAXXI per il World Water Day

Leggi su Agi.it

AGI - L'come elemento di vita. Per questo nella Giornata Mondiale dell'se ne celebra il valore e la ricchezza, guardando a quelle milioni di persone che in tutto il mondo non ne hanno accesso. Nella cornice deldi Roma,ha presentato “Day”, un evento promosso in collaborazione con Giorgio Armani che ha visto protagoniste di una serata di raccolta fondi Margherita Buy, Anna Foglietta, Carolina Crescentini, Emanuela Fanelli e le sportive Caterina Banti, velista medaglia d'oro a Parigi, e l'apneista Alessia Zecchini che hanno raccontato i loro ricordi legati all'”. Durante lo show anche la musica del sassofonista Stefano Di Battista ha allietato i presenti. Le protagoniste della serata Così Alessia Zecchini capace di resistere 4 minuti senza respirare negli abissi ha confidato alla platea del“l'apnea ti porta a conoscerti in profondità.