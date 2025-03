Ternitoday.it - Acqua a peso d’oro, a Terni una delle bollette più care d’Italia: ecco quanto spende ogni famiglia

Si attesta a 634 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie umbre nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 6,7% rispetto al 2023. A livello nazionale la spesa media è di 500 euro a, la regione in cui simeno è il Molise (234 euro, dato invariato rispetto all'anno.