Acqua, 20 milioni di persone servite da impianti di dissalazione Webuild

MILANO (ITALPRESS) – Dal Medio Oriente all’Africa, dall’Australia all’America del Nord,celebra la Giornata mondiale dell’2025 nei suoi cantieri in circa 50 paesi nel mondo in cui contribuisce a tutelare l’oro blu del pianeta, come dimostrano le oltre 20diogni giorno grazie agliprogettati e realizzati dal Gruppo e dalla sua controllata Fisia Ital, specializzata nel trattamento delle acque e nella.“L’è la risorsa più preziosa del nostro pianeta, un bene comune checontribuisce a proteggere e condividere – ha commentato Pietro Salini, Amministratore Delegato del Gruppo -. L’impegno dinella realizzazione di infrastrutture idriche sostenibili e nell’implementazione di processi produttivi che limitino sprechi e dispersioni è un pilastro del nostro piano di business.