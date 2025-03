Lanazione.it - Achille Lauro a Palazzo Vecchio per Airc: "Amo i toscani che aiutano chi soffre"

Firenze, 22 marzo 2025 – Alla speciale serata di gala per i 60 anni di Fondazioneè stato ospite d'eccezione. Fresco di partecipazione a Sanremo, nel Salone dei Cinquecento ha cantato alcuni dei suoi brani più famosi, tra cui 'Incoscienti giovani ' e ha detto: "Amiamo la Toscana, Firenze, i, ma soprattutto amiamo le persone che si ricordano delle persone che hanno bisogno e che soffrono".ha spiegato che: "Io, nella mia vita privata, insieme alla mia squadra facciamo molte cose nel sociale. Non solo finanziando, dedichiamo tanto tempo nel visitare i reparti, e tanti ragazzi sono anche venuti in vacanza con la mia famiglia allargata. Non lo diciamo pubblicamente. Ne parlo ora per sottolineare quanto è importante far parte di questa grande famiglia che è l'".