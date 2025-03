Unlimitednews.it - ACEA, l’Ad Palermo “Acqua bene prezioso, l’impegno è quotidiano”

ROMA (ITALPRESS) – “è il primo operatore idrico italiano e leader in Europa. Si occupa, da oltre 80 anni, della gestione e distribuzione della risorsa idrica in molteplici territori, con la missione di garantire che ogni cittadino abbia accesso all’potabile di qualità, in quantità sufficiente e al giusto costo. L’è fondamentale per la vita ma anche per lo sviluppo economico, eppure il suo vero valore rimane largamente sottovalutato”. Lo scrive l’amministratore delegato di, Fabrizio, sul Sole 24 Ore in edicola oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’.“Il settore idrico europeo, con un valore di circa 290 miliardi di euro e oltre 1,6 milioni di occupati, contribuisce a quasi il 70% del PIL dell’Unione Europea. Nonostante il suo ruolo cruciale, l’accesso all’rimane ancora oggi un problema in Europa per 16 milioni di cittadini e gli investimenti nel settore idrico restano insufficienti – prosegue-.