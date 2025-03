Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo delle responsabilità, dobbiamo essere già maturi. Questo è il vero talento”: Geolier accoglie a braccia aperte Shiva al Forum di Milano – Il racconto

è sbarcato, con un certo orgoglio personale, all’Unipol). “Finalmente, dopo che ci ho provato venti volte, ho fatto il concerto al”, ha confessato il rapper ad un caldissimo pubblico che ha esaurito i biglietti del palazzetto. Era la prima volta chesi esibiva ale, per l’importante occasione, ha suonato assieme alla band, composta da due chitarristi un batterista, un tastierista ed un’immancabile dj alla console. Erano tante, tantissime le magliette del Napoli indossate dai fan che, una dietro l’altra, hanno creato un’atmosfera che ha fatto sentire il profumo di casa a molti.Prima del consueto spegnimentoluci che precede ogni inizio show, dall’impianto audio è partita la canzone “I Found My Love In Portofino” (nella versione di Dalida) ora trend su TikTok grazie a molti turisti che, innamorati del nostro territorio, la inseriscono come come motivetto dei loro video.