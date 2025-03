Anteprima24.it - A Trapani la ‘Giornata nazionale della memoria’: ‘Libera Benevento’ rappresenta il Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiUnanza di Libera Benevento, insieme agli alunni del Liceo Scientifico Telesi@. ha avuto il privilegio dire ilper celebrare la giornata del 21 Marzo, GiornataMemoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie.Non è stata una strumentale passerella, come purtroppo spesso può avvenire in queste circostanze, ma un rinnovato impegno a costruire percorsi collettivi, partecipati, che nascono dalla base per essere sempre più concretamente presenti e propositivi sul territorio sannita.Un impegno plurale che si è concretizzato nella giornata di ieri e di oggi anche a Benevento ed in provincia con le tante iniziative realizzate.Unendo insieme il mondoscuola, dell’università, del sindacato, la Caritas Diocesana, le amministrazione Comunali di Apollosa e Castelvenere, l’associazionismo in tante sue espressioni.