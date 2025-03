Ilpiacenza.it - A Piacenza Expo in arrivo quattro giorni tricolori

Leggi su Ilpiacenza.it

Si alza il sipario sui Campionati italiani di scherma a squadre, dall'A2 alla C delle sei armi, Gran Premio Scherma integrata e terza prova nazionale categoria C e non vedenti, in programma dal 27 al 30 marzo acon la regia organizzativa del Circolo della scherma Pettorelli. I.