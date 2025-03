Chietitoday.it - A Paglieta nuovo polo scolastico con materna e asilo nido comunale

Leggi su Chietitoday.it

Proseguono gli interventi per il potenziamento dei servizi scolastici a. In località Piano La Barca sono stati avviati i lavori per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato esistente, di uncomplessoche ospiterà sia la scuola dell’infanzia sia, per la prima.