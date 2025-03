Puntomagazine.it - A Napoli riapre il Mausoleo Schilizzi per le giornate FAI di Primavera 2025

Il 22 e 23 marzo torna visitabile la tomba in stile neoegizio chiusa al pubblico da decenniÈ prevista per sabato 22 e domenica 23 marzo, in occasione della trentatreesima edizione delleFAI di, l’apertura straordinaria del, situato nei pressi di piazza Salvatore Di Giacomo, nel quartiere di Posillipo. Quest’occasione imperdibile rientra in un vasto piano di iniziative che ogni anno il FAI predispone per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, rendendo visitabili luoghi poco conosciuti e apprezzati o normalmente chiusi al pubblico.Il monumento sepolcrale risultava inagibile dal 2018, ma già in precedenza, per decenni, era stato chiuso al pubblico a causa dell’incuria e delle gravi condizioni di degrado in cui versava.