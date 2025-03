Lanazione.it - A Firenze arrivano i 'Reading Party' newyorkesi

, 22 marzo 2025 - La community “Libri Sottolineati” porta nel capoluogo toscano un evento unico nel suo genere: il “”, il format americano che trasforma la lettura in un’attività collettiva e interattiva, per stimolare un ritorno alla cultura del libro come momento di socializzazione. L'appuntamento è per domenica 23 marzo 2025, dalle 17 alle 19:30, presso Il Conventino Caffè Letterario, in Via Giano della Bella, 20, a, una location che unisce la tradizione culturale fiorentina a un’atmosfera informale e conviviale, ideale per un pomeriggio di lettura e condivisione. Cos'è il? È un'iniziativa ideata dalla società americana “Rhythms” con l'obiettivo di mettere in pausa la frenesia della città e creare una nuova forma di socialità attraverso la lettura, in alternativa ai soliti aperitivi o feste nei locali.