A Different Man recensione | Sebastian Stan in un profondo e sconvolgente thriller psicologico

La nostradi AMan, il nuovodella A24 che esplora identità e ossessione, con un magistralepremiato con il Golden Globe e alla BerlinaleDa The Elephant Man di David Lynch a Dietro la maschera di Peter Bogdanovich, sono tanti i capolavori richiamati da A Diffent Man, il terzo lungometraggio del regista e sceneggiatore Aaron Schimberg, che confeziona un(con elementi di dark comedy) carico di simboli e riflessioni sull’identità e l’aspetto esteriore.L’opera di Schimberg, candidata agli Oscar 2025 per miglior trucco e acconciature, ha visto il suo magnifico protagonistapremiato sia con il Golden Globe che con l’Orso d’argento alla Berlinale 2024. Lo affiancano Renate Reinsve, migliore attrice a Cannes per La persona peggiore del mondo, e Adam Pearson, l’attore attivista per i diritti dei disabili alla sua seconda collaborazione con il regista dopo Chained for Life.