Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Sun Valley: n. di pettorale, cambia il programma

AGGIORNAMENTO 13.30:notte si è abbattuta tanta neve su Sun. Di conseguenza ilè stato stravolto. Lamaschile inizierà alle 21.00 (e non alle 18.00), quella femminile alle 22.00 (e non alle 19.30). Se le gare dovessero saltare, Federica Brignone vincerebbe la Coppa del Mondo generale e anche quella di specialità.cercherà il colpaccio d’autrice a Sun, dove vanno in scena le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si presenterà sulle nevi statunitensi con il chiaro obiettivo di chiudere la stagione nel miglior modo possibile e sarà una delle grandi favoritelibera che aprirà ildi questi atti conclusivi in terra americana. La nostra portacolori è in lizza per la conquista Sfera di Cristallo di specialità, la lotta è apertissima con Federica Brignone e l’austriaca Cornelia Huetter.