A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discese Sun Valley, programma, streaming

Sarà un sabato sera completamente all’insegna della velocità. Cominciano le gare alle finali di Coppa del Mondo a Sunedè il giorno della discesa libera, visto che inc’è prima la gara maschile alle ore 18.00 e poi quella femminile alle 19.30.Tra gli uomini il duello è tutto svizzero tra Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, con il primo che è vicinissimo a conquistare la coppa di specialità e che può gestire un vantaggio di ben 83 punti. Finora è stata una stagione dominata dalla squadra elvetica che punta addirittura alla tripletta sul podio nella classifica di discesa, ma attenzione ad un Dominik Paris reduce da un grandissimo fine settimana a Kvitfjell che proverà a mettere il suo zampino anche in quest’ultima discesa della stagione.L’attesa in casa Italia, però, è tutta per la gara femminile.