Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Oslo 2025: startlist, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, sabato 22 marzo, seconda giornata di gare dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di. Sulle nevi diHolmenkollen, in Norvegia, si chiuderanno i battenti per quanto concerne la disciplina con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 12.5 km Inseguimento maschile dalle 13.45 e la 10 km Inseguimento dalle 15.50.Fari puntati su Tommaso Giacomel in questa gara dei quattro poligoni per l’Italia. Il trentino, sesto ieri nella Sprint, ha voglia di assaporare nuovamente il podio e velocità nelle frazioni di fondo è sicuramente un punto di forza dell’atleta nostrano. Sarà necessario però trovare anche precisione nelle serie di tiro al poligono. Con Giacomel ci saranno anche tra le fila azzurre Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.Nella prova riservata alle donne saranno Michela Carrara e Dorothea Wierer a tenere alto il vessillo italico del Bel Paese.