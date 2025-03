Oasport.it - A che ora i Mondiali di skicross 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

, sabato 22 marzo, si disputerà in quel di St Moritz la prova a squadre mista, ultima gara valida per i Campionatidi, competizione allestita all’interno della rassegna iridata di sci freestyle in fase di svolgimento alla valle dell’Engadina, in Svizzera. Ancora una volta i fari saranno puntati sulle stella della Nazionale italiana femminile Jole Galli, in questa occasione affiancata da Yanick Gunsch, il quale sostituisce un acciaccato Simone Deromedis .La valtellinese, reduce da un periodo estremamente positivo in Coppa del Mondo, in occasione del segmento indivudale è uscita subito di scena alla prima heat, cedendo il passo alle quotate India Sherret e Daniela Maier. Il classe 1997 ha invece strappato la ventiduesima posizione in campo maschile, venendo eliminato anche lui nel turno inaugurale.