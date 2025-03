Unlimitednews.it - A Catania l’omaggio per gli 80 anni di Franco Battiato

ROMA (ITALPRESS) – Il 18 maggio 2021 moriva a Milo. Aveva 76; il prossimo 23 marzo ne avrebbe compiuti 80. Nella sua lunga carriera, iniziata negli’70 ed esplosa nel 1979 con il disco “L’era del cinghiale bianco“, il cantante e musicista siciliano (è nato a Ionia nel 1945) è stato uno tra i più influenti rappresentanti del panorama cantautoriale italiano, passando attraverso diversi stili musicali, dall’avanguardia colta al rock e alla musica elettronica.Il grande successo arriva nei primi’80: prima l’album “Patriots”, che contiene il brano “Up patriots to arms“; poi la vittoria come autore, insieme a Giusto Pio (con cui scriverà in tutto un centinaio di brani), al 31° Festival di Sanremo con il brano “Per Elisa“, cantato da Alice; poi, ancora, con la pubblicazione dell’album “La voce del padrone” che contiene, tra le altre, “Bandiera bianca“, “Centro di gravità permanente” e “Cuccurucucù“.