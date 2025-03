Ilfoglio.it - A Bilbao l’omaggio a Gehry lo fa l’IA

È un’associazione improvvisa di cui un po’ ci vergogniamo, ma che comunque decidiamo di condividere con chi ci sta vicino (una risata complice come risposta, per fortuna non siamo i soli a fare certi pensieri): ma non sembra la bella copia di Kim Jong-Un? Volto pacioso e capello arruffato all’insù, nel suo abbottonatissimo look “total black” Refik Anadol ci appare – e davvero non ce ne voglia – come la versione bonaria e intellettualmente accettabile del temibile leader nordcoreano. Davanti alle telecamere, è impegnato a spiegare senso e genesi di quanto si muove attorno a noi, una fantasmagoria di forme mutanti e ammalianti che ricoprono per intero questa sala alta 16 metri del Guggenheim Museum di. Ad avvolgerci è “Living Architecture:”, installazione ambientale frutto di un anno di intenso lavoro, che Anadol ha concepito assieme a un’intelligenza artificiale addestrata in California (lui è nato a Istanbul nel 1985, ma da anni sta a Los Angeles, dove dal 2014 ha sede lo studio che porta il suo nome); mesi e mesi di “training” durante i quali il massimo rappresentante dell’arte generativa ha sfamato la bestia dandole in pasto informazioni, immagini, suoni e materiali d’archivio dell’iconico edificio firmato dall’archistar Frank